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ابن مؤسس سمنان القابضة: الحمد لله أن والدي ترك أرامكو
الوظيفة أمان لكن الأهم هو بعد سنوات أين ستكون؟

ابن مؤسس سمنان القابضة: الحمد لله أن والدي ترك أرامكو

2021/06/29
الساعة 8:50 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ابن مؤسس سمنان القابضة: الحمد لله أن والدي ترك أرامكو
المواطن - الرياض

صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة “سمنان القابضة” عبد اللطيف آل عبد الكريم، بأنه يعتبر أهم قرار اتخذه والده هو ترك وظيفته في شركة أرامكو .

ترك أرامكو والاتجاه للعمل الحر

وقال آل عبد الكريم: “والدي اشتغل في كل مكان، واشتغل ميكانيكي في أرامكو ثم تركها، واليوم بعد ما شفت اللي وصل إليه الوالد، أقول الحمد لله أنه ترك أرامكو، لأنه كان يملك حرفة، وتحدياً وجرأة”.

ماذا ستكون بعد سنوات؟

وأِشار آل عبد الكريم إلى أنه رغم اعتبار “الوظيفة” أمان، لكن الأهم هو بعد سنوات أين ستكون؟


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