ابن نافل يحسم مصير جوميز مع الهلال

المواطن - محمد سمعه

تحدث فهد بن نافل رئيس نادي الهلال عن مصير المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.

جارديم سيحسم مصير جوميز

وقال ابن نافل: ” جوميز واحدًا من أفضل المهاجمين بـ الدوري السعودي والأرقام تؤكد ذلك، ولكن بقائه في الفريق من عدمه، هو بيد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم”.

عقد جوميز مع الهلال ينتهي في 2022

يذكر أن الفرنسي جوميز مرتبط بعقد مع أزرق العاصمة سينتهي في عام 2022.

وقيل إن أزرق العاصمة يفكر في التخلص من جوميز في صيف العام الحالي وذلك بعد التعاقد مع اللاعب المالي موسى ماريغا قادمًا من نادي بورتو البرتغالي.

جدير بالذكر أن الهلال كان نجح في التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021، رغم المرور ببعض الصعوبات مثل تغيير أكثر من مدرب حيث تمت إقالة الروماني رازفان لوشيسكو والبرازيلي روجيرو ميكالي بالإضافة إلى الإصابات التي عانى منها الفريق الأول بغياب قائد الفريق سلمان الفرج لمدة زادت عن شهرين.

شارك الخبر







شارك الخبر