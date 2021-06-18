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اتحاد القدم الأوروبي يهدد منتخبات يورو 2020
بعد إزالة عبوات مشروبات المياه الغازية

اتحاد القدم الأوروبي يهدد منتخبات يورو 2020

2021/06/18
الساعة 10:53 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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اتحاد القدم الأوروبي يهدد منتخبات يورو 2020 تصرفات سابقة لـ رونالدو ولوكاتيلي وبوغبا بإزالة مشروبات المياه الغازية - المصدر The Sun
المواطن - محمد سمعه

هدد الاتحاد الأوروبي لـ كرة القدم المنتخبات المشاركة في “يورو 2020” بفرض غرامات وعقوبات مالية عليها في حال قام نجومها بإزالة عبوات مشروبات المياه الغازية الراعية للبطولة في المؤتمرات الصحفية.

تصرف كريستيانو رونالدو يثير الجدل في يورو 2020:

وكانت البداية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أثار الجدل بإزالة عبوات مياه غازية لإحدى الشركات العالمية في المؤتمر الصحفي قبل مباراة البرتغال والمجر في اليورو قائلًا: “المياه المعدنية أفضل، اشربوا المياه”.

العقوبات المنتظرة على المنتخبات:

وتسبب هذا التصرف في تكبد هذه الشركة خسائر مالية وصلت إلى 4 مليارات يورو كما قام الفرنسي بول بوغبا بإزالة زجاجات لمشروبات كحولية في المؤتمر الصحفي بعد مباراة ألمانيا، كما قام مانويل لوكاتيلي لاعب منتخب إيطاليا بإزالة عبوات المياه الغازية لشرب المياه المعدنية على طريقة رونالدو.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” وفقًا للتقارير الصحفية أن اليويفا يفكر في توقيع عقوبات تأديبية تصل لغرامات مالية على المنتخبات التي يقوم نجومها بمثل هذه التصرفات.


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