اتحاد القدم يمنح أندية دوري الثانية حرية تحديد فئة الأجنبي الثالث

المواطن - محمد سمعه

قرر اتحاد القدم السعودي اليوم الاثنين، منح أندية دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي القادم 2021/2022 حرية تحديد فئة اللاعب الأجنبي الثالث سواء كان أجنبيًا أو من فئة المواليد.

شروط اتحاد القدم

وعبر الموقع الرسمي لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم فقد أشار الاتحاد إلى أنه في حالة قرر النادي تحديد فئة اللاعب الثالث كلاعب مواليد يُشترط ألا يزيد عمره عن السن المحدد من قبل الاتحاد.

أما في حالة تحديد فئة اللاعب الثالث كلاعب أجنبي فسوف يُستثنى من تطبيق السن المحدد وتنطبق عليه الشروط الخاصة بتسجيل اللاعبين الأجانب.

سبب إصدار القرار

وجاء هذا القرار بناءً على ما رفعته لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي من مقترحات لأندية الدوري جاءت بعد نتيجة من الاجتماعات التطويرية التي عُقدت خلال الفترة الماضية.

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