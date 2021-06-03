اتفاقية بين الكيميائية وغلاكسو للتصنيع في السعودية بإيرادات 100 مليون

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة “الكيميائية”، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة “أجا فارما” مع شركة غلاكسو سميث كلاين للرعاية الصحية السعودية المحدودة في مدينة الرياض، للتصنيع في مصنع شركة “أجا فارما” في السعودية.

تفاصيل الاتفاقية:

وقالت “الكيميائية” في بيان لها على موقع السوق المالية تداول، إن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من خبرات شركة غلاكسو سميث كلاين للرعاية الصحية في قطاع الرعاية الصحية الاستهلاكية وضمان نقل التقنية الخاصة بمنتجات الرعاية الصحية الاستهلاكية إلى السعودية، يليه الإنتاج على نطاق تجاري في مصنع “أجا فارما”.

عقد 5 سنوات:

وأضافت أن مدة عقد الاتفاق 5 سنوات، بإجمالي إيرادات تقدر بنحو 100 مليون ريال، مما يعني زيادة الطاقة الإنتاجية، وبالتالي فمن المتوقع أن يسهم ذلك في توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين.

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