اختفاء أم الـ10 توائم والبحث عنها دون جدوى

المواطن- متابعة

قال زوج المواطنة الجنوب إفريقية، غوسيامي تامارا سيتولي، التي أنجبت منه 10 توائم مسجّلة رقمًا قياسيًّا في العالم؛ أنه لا يعرف مكان وجودها ولم يرهم بعدُ.

وبحسب وكالة نوفوستي الروسية، تابع تيبوغو تسوتيتسي، إنه لا يستطيع العثور على زوجته؛ حيث ترفض السيدة الكشف عن مكان وجودها، ومن غير المعروف الدافع وراء ذلك.

وأوضح محامي تسوتيستي، راسيل بالويي، إن هذه الولادة ليست الأولى للسيدة سيتولي، حيث سبق أن أنجبت توأمين وثلاثة توائم من زوجها الراحل، كما يوجد لدى موكله نفسه 3 أطفال من سيدة أخرى، ومع ذلك فإن أوضاع الأطفال الآخرين غير معروفة حتى الآن أيضًا.

وسَبَق أن ذكرت صحيفة IOL أن سيتولي سجلت رقمًا قياسيًّا عالميًّا حيث أنجبت 10 توائم وهي حامل في الشهر الثامن، وهم 7 أولاد و3 بنات، وحتى هذا الوقت، لم يتم نشر صور لهم سواء بشكل منفرد أو جماعي.

المواليد المتعددة ذات الأعداد الكبيرة

يؤدي انقسام بويضة واحدة إلى بويضتين ثم انقسام إحدى البويضتين الناتجتين مرة أخرى إلى ميلاد التوائم المتعددة (أكثر من 3 أجنة)، وهي حالات نادرة للغاية.

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