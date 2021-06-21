ارتفاع أسعار النفط ومزيج برنت فوق الـ73 دولارًا للبرميل

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط في مستهل التعاملات الصباحية اليوم حيث ظل مزيج برنت فوق 73 دولارًا للبرميل وذلك بعد التذبذب الذي شهده سعر النفط خلال الجلسات الأخيرة.

وسجلت أسعار النفط اليوم عند الساعة الـ11 صباحًا بتوقيت السعودية 37.75 دولارًا للبرميل من مزيج برنت بارتفاع قدره 0.10 % أو يعادل 0.08 دولار.

توقعات أسعار النفط

وكانت وزارة النفط العراقية توقعت يوم أمس أن ترتفع أسعار الخام إلى 80 دولارا للبرميل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد قوله في تصريحات لقناة العراقية “نحن متفائلون بارتفاع الأسعار لكننا نعول على استقرارها”. وتوقع أن “تتخطى الأسعار السبعين دولارا ووصولها إلى 80 دولارا للبرميل”. لكنه لم يذكر إطارا زمنيا للزيادة المتوقعة في السعر. تعافي الأسواق العالمية وتشهد أسعار البترول صعودًا على مدار الأسابيع الأخيرة، وأغلقت فوق 70 دولارا للبرميل يوم الجمعة، وسط توقعات لنمو محدود في الإنتاج الأمريكي من الخام هذا العام بالتزامن مع حالة الانتعاش التي سادت بعد أنباء إيجابية عن عودة الحياة الطبيعية في عدد من الدول وفتح الأنشطة الاقتصادية.

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