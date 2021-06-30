استدعاء الأمير حمزة شاهداً في قضية الفتنة بالأردن

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طلبت هيئة الدفاع في قضية الفتنة استدعاء أمراء وأشراف للشهادة من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، وذلك في الجلسة الرابعة التي تعقدها محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

وأفاد مراسل العربية بأن الدفاع في قضية الفتنة سيطلب شهادة الأمراء هاشم وحمزة وعلي، بالإضافة إلى 27 اسماً.

الأمراء هاشم وحمزة وعلي للشهادة:

وقال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، في تصريحات لقناة “المملكة” شبه الرسمية، إن “هيئة الدفاع ستتقدم ببيانات تتضمن أسماء أمراء من بينهم الأمير حمزة وأشراف ورئيس الوزراء الحالي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للشهادة”. وأضاف أن “للمحكمة القرار بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود”.

وقال محامي المتهم حسن بن زيد للعربية حينها، إن زوجة الأمير حمزة ليست من ضمن الشهود في قضية الفتنة.

جلسات المحاكمة:

ومثل رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن، الاثنين الماضي، بالبدلة الزرقاء الخاصة بالموقوفين، أمام محكمة أمن الدولة في أولى جلسات المحاكمة في القضية التي عرفت بـ”الفتنة”، بعد أن وصلا في سيارات مظللة رباعية الدفع.

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