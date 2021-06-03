استشارية تغذية: 6 فيتامينات ضرورية لصحة أطفالكم

المواطن- محمد داوود- جدة

شددت استشارية التغذية الدكتورة نجود فؤاد، على ضرورة الاهتمام بتغذية الأطفال بشكل صحي لضمان حصولهم على الفيتامينات الضرورية لنموهم وبناء الجسم وتهيئته وتقويته ومحاربة الأمراض والعمل على تحسين أداء الأجهزة في الجسم بشكل صحيح.

أنواع الفيتامينات:

وقالت في تصريحات لـ”المواطن “، أن الفيتامينات نوعان: منها ما يقبل الذوبان في الماء مثل فيتامين C ومنها ما يقبل الذوبان في الدهون، وهو ما يخزنه الجسم، إذ تخرج الفيتامينات المذابة في الماء -الفائض منها- مع البول، لذا من الضروري للطفل تناول الفواكه والخضراوات باستمرار وبانتظام.

تقوية الجهاز المناعي:

وبينت أن هناك مجموعة من الفيتامينات المهمة للأطفال وهي:

فيتامين أ، ويفيد الأطفال في تقوية العظام والأسنان وصحة العين، ويعزز النظام المناعي للجسم، ويساعده على محاربة الجذور الحرة والأمراض.

⁃ فيتامين سي، ويساعد الجسم على امتصاص المواد المغذية الأخرى، ويحافظ على امتلاك الجسم نظام مناعة قوية، وكذلك يساعد في الوقاية من العدوى والتئام الجروح، وهو ضروري للنمو والتطور الطبيعي للجسم.

⁃ فيتامين د، ويساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، وهو أمر ضروري لبناء عظام وأسنان قوية، وكذلك يساعد على وظائف الأعصاب وتقلصات العضلات، وتعتبر أشعة الشمس هي المصدر الرئيسي والأول للفيتامين، بالإضافة إلى الحليب، السمك، الكبد، الزبد، الجبن، القشدة.

⁃ فيتامين هـ، ويحمي الخلايا من التلف الذي يؤدي إلى السرطان وأمراض القلب وغيرها من المشاكل، وهو من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد أيضًا في تكوين خلايا الدم الحمراء والبيضاء، كما أنه يؤدي إلى تقوية العضلات.

⁃ فيتامين ب، ويلعب دورًا مهمًا في إنتاج خلايا جديدة، إذ يحافظ على نموها والحفاظ على صحتها، ويساعد على منع العيوب فقر الدم وأمراض القلب والولادة.

⁃ فيتامين ك، ويساعد في تخثر الدم ويعمل على أن تلتئم الجروح بسرعة ويوقف النزيف، ويوجد في الخضراوات الورقية الخضراء كالسبانخ والجرجير، بالإضافة إلى منتجات الألبان، والقرنبيط.

مجموعة الفواكه والخضراوات:

ونوهت الدكتورة نجود في ختام حديثها، أن جميع تلك الفيتامينات تتواجد في الفواكه والخضراوات كالجزر والمانجو والمشمش والبطاطا الحلوة والسبانخ والحليب والقرنبيط والكبد والجبن والبيض، البرتقال، والليمون، والعصائر، والجوافة، والفراولة، والقرنبيط، والطماطم، والفلفل، والمانجو، والشمام، والأناناس، والقمح، وزيت عباد الشمس، والمكسرات، والبذور، وزبدة الفول السوداني، والبطاطا، والذرة، والسبانخ، والقرنبيط، والفاصوليا، والعدس، والفاصوليا الخضراء، والكبد، لذا ينصح بالإكثار من تناول الفواكه والخضراوات.

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