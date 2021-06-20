استشاري: الشيبس يصيب الأطفال بفرط النشاط الحركي

المواطن- محمد داوود- جدة

حذر أستاذ واستشاري الأطفال وغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، من زيادة استهلاك الأطفال للوجبات الخفيفة ومنها الشيبس.

وقال : “للأسف زاد استهلاك الأطفال اليافعين والمراهقين للوجبات التي تباع جاهزة مثل الشيبس والدونات والكورسون والمقليات المغلفة والبسكويتات والحلويات بمختلف أنواعها، والتي تجعل الجسم غير قادر على مقاومة الفيروسات والميكروبات، وتتسبب في حدوث ما يسمى بهيبرة الجهاز العصبي للطفل، إذ يشعر المحيطون بفرط النشاط الحركي للطفل”.

مخاطر فرط النشاط الحركي:

وأضاف عبدالمعين عيد الأغا، في تصريحات لـ” المواطن “، أن الطعام غير الصحي هو الطعام الذي لا يحتوي على أي قيمة غذائية إطلاقًا، وجميعها وجبات لا تسد جوع الأطفال كما ينبغي، بل تزيد من أوزانهم، معقبًا: “فدائمًا ما يحب الأطفال للأسف الأكلات الضارة لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون والزيوت والأملاح، وتكون السكريات العالية غير مفيدة، كما أن الطعام غير الصحي لا يفيد الجهاز المناعي بشيء وتجعل الطفل عرضة للإصابة بالأمراض أخطرها فرط النشاط الحركي“.

فوائد الطعام الصحي:

وأشار البروفيسور الأغا، إلى أن الطعام الصحي الذي يجب أن يحرص عليه الأطفال المراهقون واليافعون هو الطعام الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية المفيدة للطفل من معادن وألياف وفيتامينات ونسبة من النشويات وأملاح طبيعية وسكريات طبيعية وخالٍ من الدهون الضارة، كما يقصد بالطعام الذي يحتوي على سكر طبيعي وأملاح طبيعية أي التي تكون داخل تكوينها مثل الطماطم كأملاح والعنب كمواد سكرية، فالنظام الغذائي الصحي يساعد الطفل على تقوية جسمه وتقوية مناعته حتى لا يكون عرضة لأي إصابة بأي مرض مناعي أو فيروس أو ميكروبي.

الفواكه والخضراوات وتأثيرها الصحي:

ودعا البروفيسور الأغا إلى ضرورة الاهتمام بالأطعمة الصحية كسلطات الفواكه والخضراوات أو إعداد سندويتشات خفيفة تحتوي على عناصر مفيدة للأطفال، مع توجيههم بالحد من تناول الوجبات الجاهزة التي تباع في البقالات أو الوجبات السريعة لكونها تزيد الوزن وخصوصًا إذا كان الطفل لا يمارس أي نوع من الرياضات.

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