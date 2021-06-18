استشاري بـ جراحة العظام: يجب مراقبة حالة حسان تمبكتي على مدار الساعة

المواطن - محمد سمعه

وجه الدكتور سالم الزهراني، استشاري جراحة العظام، مجموعة من النصائح وذلك بعد إصابة حسان تمبكتي لاعب المنتخب السعودي في مباراة أوزبكستان الثلاثاء الماضي.

فيديو | استشاري جراحة العظام د. سالم الزهراني: إصابة #حسان_تمبكتي من أخطر إصابات الملاعب وهي نادرة الحدوث ويجب مراقبة حالة اللاعب على مدار الساعة #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/90ugypneu0 — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) June 18, 2021

إصابة نجم الشباب نادر حدوثها بالملاعب:

وتحدث الدكتور سالم الزهراني لـ قناة “الإخبارية” قائلًا: “إصابة تمبكتي من أخطر الإصابات التي تحدث بالملاعب وهي نادرة، ولكن الإسعافات الأولية التي عُملت له في أرض الملعب لحظة سقوطه، أسهمت في تقليل الخطر على حياته”.

وتابع الزهراني: “يجب مراقبة حالة اللاعب لمدة 24 ساعة بشكل منتظم؛ لأنه من الممكن أن تحدث له مضاعفات في منزله، رغم خروجه من الملعب وهو بحالة جيدة، لابد من مراقبة حالته بشكل مستمر ودوري”.

حسان تمبكتي يعود بعد شهرين:

وكان تمبكتي حرص على طمأنة الجماهير عبر مقطع فيديو، وقال: “السلام عليكم.. شكرًا على كل من سأل عليّ، أحب أقول لكم أن حالتي أفضل، ولن أحتاج إلى إجراء عملية جراحية، وإن شاء الله شهرين وسأعود”.

يذكر أن تمبكتي كان قد سقط عند الدقيقة 71 من أحداث مباراة السعودية ضد أوزبكستان، بعد تدخل مع حارس مرمى الأخضر محمد العويس، وغادر الملعب بسيارة الإسعاف، قبل أن يتم التأكد من استقرار حالته.

وقام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل بزيارة حسان تمبكتي فور نهاية المباراة في المدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود، وأكد الكادر الطبي أن حالة اللاعب مستقرة.

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