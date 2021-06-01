استشاري تجميل: 40% من مرتادي العيادات من الشباب

المواطن - الرياض

أوضح استشاري أمراض الجلدية وعلاج الليزر الدكتور أحمد العيسى، أسباب تشويه بعض الحالات التي تخضع لعمليات تجميل.

عيادات التجميل:

وقال العيسى في حواره إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية: إن 40% من مرتادي العيادات من الشباب، متابعًا أن بعض المغالاة في طلبات المرضى قد تؤدي إلى إفساد عمليات التجميل.

التنفيخ:

ولفت إلى أن عمليات التنفيخ قد تؤدي إلى نتائج سيئة لدى الشباب، وهي تصلح بشكل أكبر للسيدات، مؤكدًا أن بعض المرضى يطلبون أشياء لا يمكن عملها في عمليات التجميل، مشيرًا إلى أن هذه المغالاة وجدت صدى لدى بعض الشركات والأطباء، وهو ما دفعهم للبدء في حملات ترويجية ضخمة تستهدف الطلبات غير الممكنة للمرضى.

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