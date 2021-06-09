استعداد نصراوي وتحرك اتحادي لـ شهادة الكفاءة المالية

المواطن - محمد سمعه

تترقب الأندية السعودية، غدًا الخميس، معرفة من سيحصل على شهادة الكفاءة المالية التي ستمكنه من قيد الصفقات الجديدة بالانتقالات الصيفية بدءًا من شهر يوليو المقبل.

لا يوجد أي ناد مستثنى من شهادة الكفاءة المالية:

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، أعلن الأحد الماضي خلال مؤتمر التواصل الحكومي عن أنه سيتم الكشف عن ملف شهادة الكفاءة المالية الخميس العاشر من يونيو، مؤكدًا في الوقت ذاته على عدم وجود أي استثناءات لأي ناد من أجل الحصول على الشهادة.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قائلًا: “اللوائح والأنظمة واضحة تجاه ديون الأندية ومن يتحملها، كل الإجراءات تتم على أكمل وجه”.

وأضاف: “يجب على إدارات الأندية الحالية التعاون مع وزارة الرياضة في كشف الديون لمحاسبة من حمل الأندية هذه الديون خارج حدود الصلاحية، وأي رئيس نادٍ حمل ناديه التزامات مالية ولم يقم بسدادها سيتحمل كامل المسؤولية”.

11 ناديًا نالوا النسخة الأولى:

ونال 11 ناديًا بـ الدوري السعودي للمحترفين النسخة الأولى من الشهادة مطلع العام الحالي، بينما لم تنجح أندية النصر والاتحاد والوحدة والباطن والاتفاق في نيل النسخة الأولى من الشهادة.

ويبدو أن النصر أصبح جاهزًا لنيل شهادة الكفاءة المالية، وذلك بدليل الصفقات التي نجح في إبرامها مثل صفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسينت أبو بكر.

أما نادي الاتحاد فيسعى لإنهاء كافة التزاماته ودفع ما يقرب من 50 مليون ريال كديون متبقية على النادي، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

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