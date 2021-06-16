المواطن - مروة نبيل

استقرت حالة نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حسان تمبكتي، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة أوزبكستان اليوم.

خالد العرافة – مراسل الرياضية السعودية :

بشكل عام حالة حسان تمبكتي مستقره و اللاعب عاد لوعيه و أموره جداً طيبه ولله الحمد. pic.twitter.com/lijVwQIzyD — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) June 15, 2021

استقرار حالة حسان تمبكتي الصحية:

وأكد مراسل القنوات الرياضية السعودية، خالد العرافة استقرار حالة حسان تمبكتي الصحية بشكل عام، مشيرًا إلى أن نجم الأخضر عاد لوعيه مرة أخرى، مضيفًا: “أموره طيبة ولله الحمد”.

وكان حسان تمبكتي قد سقط عند الدقيقة 71 من أحداث مباراة السعودية ضد أوزبكستان، بعد تدخل مع حارس مرمى الأخضر محمد العويس، وغادر الملعب بسيارة الإسعاف، قبل أن يتم التأكد من استقرار حالته.

المنتخب السعودي يفوز ويتأهل:

وانتهت، من قليل، مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الأوزباكستاني، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بفوز الأخضر بثلاثية دون رد.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، وبفارق 5 نقاط عن أوزبكستان.

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