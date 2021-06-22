اشتباكات بالأيدي في مجلس الأمة الكويتي أثناء مناقشة الميزانيات

المواطن - متابعة

شهدت جلسة مجلس الأمة في الكويت اليوم اشتباكات بالأيدي والعقال بين عدد من النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة مشاريع القوانين الخاصة بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة الواردة في المراسيم أرقام 12 و13 و14 لسنة 2021.

وشهدت قاعة عبدالله السالم حالة تشابك بالأيدي بين النائبين حمود مبرك ومساعد العارضي، خلال جلسة مجلس الأمة لإقرار الميزانيات.

الجو المشحون في مجلس الأمة

وبدا التوتر والشحن في مجلس الأمة الكويتي منذ بداية الجلسة حيث جلس عدد من النواب في المقاعد المخصصة للوزراء ما دفع رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى رفع الجلسة وعقد جلسة خاصة اليوم.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن أحد النواب القول إن هذه هي الجلسة الخامسة التي يجلس فيها النواب في مقاعد الوزراء مستغربًا من رفع الجلسة العامة والدعوة إلى جلسة خاصة.

تعطيل الجلسات العادية

ورد رئيس المجلس على النواب المعترضين على رفع الجلسة العامة وعقد جلسة خاصة بالقول: “الجلسات العادية لا تعقد والسبب معروف، والآن سأعرض إجراءات عقد الجلسة الخاصة فإذا وافق المجلس نستمر وإذا رفض المجلس ترفع الجلسة”.

وبحسب القبس قام النواب شعيب المويزري وفارس العتيبي وثامر السويط وعبدالكريم الكندري وسعود بوصليب بالطرق على الطاولات، لمنع استكمال الجلسة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة 3 بنود تتضمن مشروعات بقوانين بربط ميزانية الوزارات والجهات الحكومية الواردة في المرسوم رقم 12 لسنة 2021، وميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة الوارد في المرسوم رقم13 لسنة 2021 ويبلغ عددها 16 جهة.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة