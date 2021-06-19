اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط

المواطن - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه خميس مشيط.

وندد تحالف دعم الشرعية، بتصعيد الميليشيا الحوثية المتعمد والممنهج ضد اليمنيين الذي يمثل جرائم حرب.

وشدد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

اعتراض 7 طائرات:

وفي وقت سباق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 7 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية.

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن عملية الاعتراض تمت بنجاح بالأجواء اليمنية وتم صد المحاولة العدائية، مشيرًا إلى أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب.

وأكد تحالف دعم الشرعية أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة