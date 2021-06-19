اعتراض وتدمير ما مجموعه 17 طائرة مسيرة أطلقها الحوثي تجاه المملكة

المواطن - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

تدمير 17 طائرة:

وكشف التحالف عن تدمير ما مجموعه 17 طائرة بدون طيار مفخخة اطلقت هذا اليوم .

وندد التحالف بتصعيد الميليشيا الحوثية، مؤكدًا أن ذلك يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السياسي.

حماية المدنيين:

وشدد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتيه لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك .

وفي وقت سابق، عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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