اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة أطلقها الحوثي تجاه المملكة

المواطن - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

وفي وقت سابق، عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

تدمير وإسقاط 11 طائرة:

وأظهرت اللقطات كفاءة القوات المسلحة السعودية في التعامل مع التهديد الحوثي وتدمير 11 طائرة بدون طيار لهذا اليوم حتى الآن، بالإضافة إلى 6 طائرات قبل قليل.

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