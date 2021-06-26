اعتماد إطلاق دوري الرديف بداية من موسم 2022/ 2023

المواطن - محمد سمعه

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لـ كرة القدم استحداث مسابقة دوري الرديف اعتبارًا من موسم 2022/ 2023؛ وذلك لإتاحة الفرصة لكافة فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في ذلك الموسم للمشاركة في المسابقة.

كيف تُقام مباريات دوري الرديف ؟

وستنطلق مباريات الدوري مثل نظام مباريات دوري المحترفين بحيث تقام في اليوم التالي.

سبب إقامة المسابقة:

وجاء اعتماد الاتحاد السعودي لإطلاق تلك المسابقة بحسب ما رفعه إيوان لوبيسكو المدير الفني لـ الاتحاد بالتنسيق مع لجنة المسابقات وإدارة منتخبات الفئات السنية واللجنة الفنية وذلك من أجل ضرورة إيجاد مسابقة تخدم اللاعبين الصاعدين من درجة الشباب ولإتاحة الفرصة لمشاركة لاعبي الفريق الأول غير الأساسيين وزيادة دقائق مشاركتهم خلال الموسم.

جدير بالذكر أن لجنة المسابقات سوف تعمل على استكمال ضوابط ولوائح الدوري الرديف بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين واللجان ذات العلاقة.

واعتمد اتحاد القدم كذلك استمرار 5 لاعبين من مواليد 2001 ضمن فريق درجة الشباب بشكل استثنائي للموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022 لفرق الدوري الممتاز لدرجة الشباب فقط.

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