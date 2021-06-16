اعراض الفطر الاسود الجديدة قد تتشابه مع الجيوب الأنفية 

المواطن- متابعة

تصدرت جملة اعراض الفطر الاسود محرك البحث غوغل بعد الكشف عن بعض العلامات الجديدة التي قد تدل على الإصابة به، وهي تشبه إلى حد ما أعراض الجيوب الأنفية.

اعراض الفطر الاسود

وبحسب وكالة روسيا اليوم، فإن اعراض الفطر الاسود الجديدة تشمل نزول المخاط مصاب بدم، وألم كبير حول العين، والأنف، مع نفس أعراض الجيوب الأنفية.

الأعراض الأولية

وتتلخص الأعراض المعتادة والمعروفة عن الفطر الأسود فيما يلي:

انسداد في الأنف من جهة واحدة.

الشعور بالألم في الجيوب الأنفية.

ألم الأسنان وتخلخلها.

الصداع النصفي والتنميل والتورم.

السواد حول منطقة الأنف.

تشوش وازدواجية في الرؤية.

ألم الصدر وخروج دم مع الكحة.

صعوبة التنفس.

الوقاية من الفطر الأسود

ويمكن الوقاية من الإصابة بالفطر الأسود من خلال البعد عن استخدام المضاد الحيوي بلا داع، والابتعاد عن تناول الكورتيزون بكمية كبيرة حال الإصابة بكورونا، لأن ذلك يؤدي لضعف الجهاز المناعي.

ويُذكر أن الفطر الأسود غير مُعدٍ، لكن المشكلة تكمن في ضعف المناعة، وليس في الفطر الأسود المتواجد في محيط أي إنسان، فهو لا يهاجم سوى المريض الذي يُعاني من ضعف مناعة.

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