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اقتراح الصرامي لـ وزارة الرياضة بشأن ديون النصر والأهلي والاتحاد والشباب
الاتحاد الأعلى مديونية بين الأندية الـ4

اقتراح الصرامي لـ وزارة الرياضة بشأن ديون النصر والأهلي والاتحاد والشباب

2021/06/17
الساعة 12:56 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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اقتراح الصرامي لـ وزارة الرياضة بشأن ديون النصر والأهلي والاتحاد والشباب سعود الصرامي
المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم النصر سابقًا، عن اقتراحه الذي قدمه لـ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بخصوص ديون العالمي والأهلي والاتحاد والشباب.

135 مليون ريال على النصر:

ويحتاج العالمي لسداد 135 مليون ريال، بينما يحتاج الاتحاد لسداد ما يقرب من 140 مليون ريال، بينما يعاني الراقي من ديون تصل إلى 124 مليون ريال، بينما بلغت ديون نادي الشباب 68 مليون ريال.

وتحدث الصرامي لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية قائلًا: “اقتراحي لـ وزير الرياضة هو تقديم الوزارة سُلفة إلى الأندية المديونة، ثم يتم خصم هذه السُّلفة من الأندية عند احتساب الموازنة المالية للموسم الرياضي 2022/ 2023”.

أعضاء الشرف لن يسددوا ديون الأندية بمفردهم:

وأضاف الصرامي: “أعتقد أن أعضاء الشرف ورغم دعمهم اللامحدود لن يستطيعوا بمفردهم سداد كل ديون الأندية الـ4 المذكورة، أقترح السُّلفة من وزارة الرياضة لهذه الأندية لحل مشاكلها”.


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