اكتشاف مذنب ضخم لا يشاهد بالعين المجردة

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن علماء الفلك اكتشفوا مذنباً خضمًا جدًا تمت تسميته 2014 UN271 ، إذ تم العثور عليه بواسطة الفلكيين بيدرو برناردينيلي وجاري بيرنشتاين في صور أرشيفية من مشروع مسح الطاقة المظلمة، وبحسب القياسات يبلغ عرضه حوالي 100 كيلومتر ، مايعني أنه أكبر بحوالي 3 مرات من مذنب هيل بوب الذي ظهر بشكل رائع في التسعينات من القرن الماضي.

مذنب ضخم يصل نحو الشمس 10 أعوام:

وقال أبو زاهرة، إنه بشكل عام يتحرك المذنب الضخم 2014 UN271 نحو الشمس ، إلا أننا قد لا نراه بالعين المجردة عند وصوله إلى أقرب مسافة في أوائل العام 2031 ، لأن المذنب الضخم سيكون خارج مدار زحل بعيدًا جدًا عن الرؤية بالعين المجردة، ويقدر بعض علماء الفلك أن لمعانه الظاهري حوالي +17 ، تقريبًا مثل قمر بلوتو تشارون.

كوكب زحل:

وتابع :”المذنب الضخم 2014 UN271 له مدار شديد الاستطالة يمتد مرورًا بجوار كوكب زحل إلى مسافة شاسعة جدًا تبلغ حوالي سنة ضوئية، لذلك في المناطق البعيدة من مداره بالكاد يشعر بجاذبية الشمس ، وهناك حديث عن مهمة فضائية للالتقاء بالمذنب الضخم 2014 UN271 ، حيث ستقوم وكالة الفضاء الأوروبية ببناء مسبار يسمى ( كومت انترسيبتور) مصمم لاستكشاف المذنبات القادمة من الفضاء السحيق، لذلك سيكون قادرًا على زيارة المذنب بعد 10 سنوات من الآن”.

علاقة المذنب بالكرة الأرضية:

واختتم أبو زاهرة بالقول ، يجب التأكيد بأن المذنب الضخم 2014 UN271 لا يشكل تهديد اصطدام بالكرة الأرضية ، ولكن يمكن أن يزداد لمعانه وفق بعض التوقعات، وقد سجل في الوقت الحالي علامات إطلاق الغازات منه على الرغم من أن المذنب لا يزال بعيدًا خلف كوكب أورانوس، وهذه العلامات المبكرة للنشاط قد تبشر للرؤية المستقبلية من خلال التلسكوبات الصغيرة إن لم يكن بالعين المجردة.

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