اكتمال عملية الاشتراك النقدي لزيادة أصول صندوق الخبير ريت الثانية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الخبير المالية، بصفتها مدير صندوق الخبير ريت “الصندوق”، عن اكتمال عملية الاشتراك النقدي في زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق الثانية بنجاح والتي انتهت بتاريخ 07\11\1442هـ الموافق 17\06\2021م، حيث تمت التغطية بنسبة 307.36% من إجمالي حجم الطرح النقدي.

تنسيق:

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية “تداول”، اليوم الأربعاء، سيقوم مدير الصندوق بالتنسيق مع مدير الطرح وذلك لإنهاء عملية التخصيص ورد الفائض للمشتركين وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح 17 يونيو 2021م، أي في موعد أقصاه 8 يوليو 2021م.

شروط وأحكام:

ولفتت شركة الخبير المالية إلى أنه لمزيد من المعلومات حول آلية التخصيص، الرجاء الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق عبر الرابط التالي: هنا.

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