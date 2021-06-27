الأخضر إلى ربع نهائي كأس العرب

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد تونس ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، بخسارة الأخضر بهدفين مقابل هدف.

السعودية ضد تونس:

وبدأت مباراة السعودية ضد تونس بشكل سريع، ونجح نسور قرطاج في هز الشباك عند الدقيقة 15 عن طريق هاني جرتيله، وضغط الأخضر بعد ذلك أملًا في تسجيل التعادل والبحث عن التقدم.

ونجح هاني جرتيله في تعزيز تقدم نسور قرطاج بهدف ثان عند الدقيقة 27، وسط محاولات من منتخب السعودية بتقليص الفارق، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم تونس بهدفين دون رد.

الأخضر يُقلص الفارق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب السعودية بقوة، وتمكن مشاري النمر من تقليص الفارق عند الدقيقة 48، لتستمر محاولات كل منهما لتسجيل هدف جديد وسط تألق من المدافعين، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب التونسي بنتيجة 2/ 1.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بمنافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، فيما تجمد رصيد الأخضر عند 6 نقاط في المركز الثاني، وتأهلا سويًا إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

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