الأخضر الأولمبي يُلاقي المكسيك وديًّا

المواطن - مروة نبيل

يواجه الأخضر الأولمبي المنتخب المكسيكي، مساء الثلاثاء، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يمتد حتى يوم 15 من الشهر الجاري.

الأخضر الأولمبي يواجه المكسيك:

ويخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، معسكرًا في ماربيا، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو“، المقرر إقامتها أواخر شهر يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يلاقي الأخضر الأولمبي منتخب المكسيك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب مدينة ماربيا الرياضية، ويطمح المنتخب الوطني في الظهور بشكل مميز في وديته الأولى بمعسكر ماربيا.

المنتخب يواصل تدريباته:

وعلى الصعيد الميداني، أدى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبقّوا خلالها مرانًا على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.

وأجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في مقر إقامة البعثة بمدينة ماربيا فحص (كوفيد-19)، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة بحسب بروتوكول الجهاز الطبي للمنتخب.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، والتي تضم إلى جانبه منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

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