الأخضر تأهل بجدارة

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الأوزباكستاني، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بفوز الأخضر بثلاثية دون رد ليتأهل إلى المرحلة المقبلة رسميًّا.

المنتخب السعودي يتألق:

وبدأت مباراة السعودية ضد أوزبكستان التي أُقيمت على ملعب مرسول بارك بشكل سريع، وسط ضغط من لاعبي الأخضر أملًا في تسجيل هدف مبكر، قبل أن يتمكن سلمان الفرج من هز الشباك من تسديدة قوية، بعد تلقيه تمريرة مميزة من عبدالرحمن غريب.

وضغط المنتخب بقوة بعد هدف التقدم، ونجح سلمان الفرج في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 33 بعد تلقيه تمريرة مميزة من النجم فهد المولد، واستمرت المحاولات بحثًا عن هز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بثنائية.

الأخضر يواصل الضغط:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد أوزبكستان، واصل الأخضر الضغط، وتمكن من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 52 عن طريق علي الحسن في أول ظهور دولي له.

واستمرت محاولات الأخضر طوال أحداث الشوط الثاني بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن لم ينجح اللاعبون، لتنتهي المباراة بتحقيق المنتخب السعودي لفوز هام ضد نظيره الأوزباكستاني بنتيجة 3/ 0.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة، وبفارق 5 نقاط عن أوزبكستان، ثم فلسطين وسنغافورة برصيد 7 نقاط لكل منهما، ويتذيل المنتخب اليمني الترتيب بـ5 نقاط.

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