الأخضر مسيرة من التألق بالتصفيات

المواطن - مروة نبيل

خطف الأخضر الأنظار خلال مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، قبل أن ينجح في الصعود إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال.

بداية متذبذبة لمنتخب السعودية:

وبدأ منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد منافسات التصفيات الآسيوية بشكل متذبذب، حيث تعادل إيجابيًّا مع اليمن بنتيجة 2/ 2، الأمر الذي أثار قلق الجماهير.

وانتفض الأخضر سريعًا، ونجح في تحقيق الفوز على منتخب سنغافورة الأول لكرة القدم بثلاثية دون رد، قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي ضد فلسطين، وفاز المنتخب السعودي خارج أرضه بنتيجة 3/ 2 أمام أوزبكستان.

الأخضر يخطف الأنظار:

واستعاد منتخب السعودية الأول لكرة القدم بريقه، ونجح في الظهور بشكل مميز وتحقيق 4 انتصارات متتالية، حيث تجاوز فلسطين بخماسية دون رد، قبل أن يفوز بنتيجة 3/ 0 أمام اليمن، سنغافورة وأوزبكستان.

ورفع الأخضر رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، وبفارق 5 نقاط عن أوزبكستان.

تألق العويس وخط الهجوم:

وأظهرت المباريات الأخيرة لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم تألق لافت للمهاجمين سواء الأساسيين أو البدلاء، حيث خطف خط الهجوم الأنظار، ما ساهم في تحسن أداء الأخضر وخطفه لبطاقة التأهل رسميًّا.

على الجانب الآخر، ظهر خط الدفاع وحارس المرمى محمد العويس بشكل مميز للغاية، ما طمأن الجماهير كثيرًا، خاصة أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم لم يستقبل أي هدف آخر 5 مباريات، ويطمح في مواصلة التألق في المواجهات المقبلة.

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