‎الرئيسية
الرياضة
الأخضر يبدأ مشواره في كأس العرب غدًا
اختتم تدريباته لمواجهة أوزبكستان

الأخضر يبدأ مشواره في كأس العرب غدًا

2021/06/20
الساعة 11:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
الأخضر يبدأ مشواره في كأس العرب غدًا لاعبو المنتخب - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

يستعد الأخضر لبدء مشواره في منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 2020 عامًا، مساء يوم غد الاثنين، بمواجهة منتخب أوزبكستان.

الأخضر يختتم استعداداته:

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد حصتهم التدريبية، مساء اليوم الأحد، على الملعب الرديف لملعب القاهرة، تركّزت على تطبيقهم لمران تكتيكي، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا ضد نظيره الأوزبكستاني عند الساعة الثامنة بتوقيت المملكة على ملعب الكلية الحربية، ويأمل الأخضر لتحقيق الفوز وبدء مشواره في كأس العرب بشكل مميز.

على الجانب الآخر، عقد الاتحاد العربي لكرة القدم ممثلًا باللجنة المنظمة للبطولة اجتماعًا تنسيقيًّا نوقش خلاله عدد من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية، كما تم اعتماد الطقم “الأبيض” للقاء الأخضر غدًا.

الأخضر تحت 20 عاما
موعد المباراة – المصدر @SaudiNT

كأس العرب للشباب:

وتستضيف مصر منافسات البطولة خلال الفترة من 20 يونيو وحتى السادس من شهر يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا على 4 مجموعات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانطلقت منافسات بطولة كأس العرب للشباب، اليوم الأحد، بـ4 مباريات قوية، وانتهت جميعها بتحقيق الفوز وشهدت نتائج كبيرة لمنتخبي المغرب والإمارات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كأس العرب
مباراة مصر والنيجر – المصدر @UAFAAC


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

المنتخب السعودي يستعيد ذكريات مونديال 1994

استعاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ذكريات مشاركة