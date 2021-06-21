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الأخضر يتجاوز أوزبكستان بثنائية في كأس العرب

الأخضر يتجاوز أوزبكستان بثنائية في كأس العرب

2021/06/21
الساعة 10:21 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأخضر يتجاوز أوزبكستان بثنائية في كأس العرب جانب من المباراة - النصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد أوزبكستان ضمن منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بتحقيق الأخضر لفوز هام بهدفين دون رد.

الأخضر يتألق ضد أوزبكستان:

وبدأ المدير الفني للأخضر الشاب، صالح المحمدي المباراة بتشكيل مكون من، أسامة المرمش، سليمان هزازي، محمد الدوسري، محمد سليمان، عبدالعزيز الفرج، عبدالملك العييري، صهيب الزيد، ماجد دوران، مصعب الجوير، عبدالعزيز العليوة وعبدالله رديف.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وبدأ المنتخب السعودي المباراة بضغط كبير أملًا في هز الشباك مبكرًا، ونجح في فرض سيطرته خلال الدقائق الأولى، وتمكن محمد الدوسري من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق فقط على انطلاق اللقاء.

وواصل لاعبو الأخضر الضغط وسط دفاع قوي من لاعبي الأوزبكي، قبل أن ينجح عبدلله رديف في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 36، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدفين نظيفين.

السعودية ضد أوزبكستان في كأس العرب 1
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات المنتخب السعودي تحت 20 عامًا بحثًا عن تسجيل مزيد من الأهداف، فيما التزم لاعبو أوزبكستان بالدفاع القوي، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بثنائية نظيفة.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، والتي تضم بجانبه أوزبكستان، تونس واليمن.


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