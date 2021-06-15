الأخضر يعزز تقدمه بهدف ثالث

المواطن - مروة نبيل

بدأ الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد أوزبكستان بشكل سريع، حيث تمكن الأخضر من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 52.

الأخضر يسجل الهدف الثالث:

ونجح علي الحسن في تسجيل الهدف الثالث من تسديدة قوية بعد تلقيه تمريرة مميزة من المتألق سلمان الفرج، وسط ضغط من لاعبي المنتخب السعودي لإحراز مزيد من الأهداف.

وكان الشوط الأول من مباراة السعودية ضد أوزبكستان قد انتهى بتقدم الأخضر بهدفين دون رد سجلهما سلمان الفرج، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويلعب منتخب السعودية ضد أوزبكستان الآن على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ترتيب مجموعة السعودية:

وقبل مباراة اليوم، ينفرد المنتخب السعودي بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان، ثم فلسطين وسنغافورة برصيد 7 نقاط لكل منهما، ويتذيل المنتخب اليمني الترتيب بـ5 نقاط.

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