الأخضر يفتح صفحة طوكيو 2020 اليوم

المواطن - مروة نبيل

يبدأ الأخضر بقيادة المدير الفني سعد الشهري في الاستعداد لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، مساء اليوم الخميس.

الأخضر يبدأ الاستعداد

وانتظم لاعبو الأخضر في المعسكر الإعدادي بمدينة الرياض، مساء أمس الأربعاء، حيث أجروا فحص فيروس كورونا، من أجل الاطمئنان على جميع اللاعبين قبل بدأ الاستعدادات اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في حصد تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين خلال المرحلة الخامسة من برنامجه الإعدادي لأولمبياد طوكيو والتي تستمر حتى 14 يوليو، ويطمح سعد الشهري في تجهيز اللاعبين بشكل جيد فنيًا وبدنيًا، أملًا في التألق بمنافسات دورة الألعاب.

المنتخب السعودي في أولمبياد طوكيو

وكان المدير الفني سعد الشهري، قد ضم ثلاثي الهلال سالم الدوسري، سلمان الفرج وياسر الشهراني إلى قائمة الأخضر، حيث تُتيح اللوائح بضم 3 لاعبين فوق السن القانوني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأوقعت قرعة أولمبياد طوكيو 2020، المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة التي تضم بجواره منتخبات البرازيل، ألمانيا وكوت ديفوار، ويمكن الاطلاع على مواعيد المواجهات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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