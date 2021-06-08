الأخضر يكسب ودية البوسنة بهدف نظيف

المواطن - مروة نبيل

نجح الأخضر تحت 20 عامًا في تحقيق الفوز على منتخب البوسنة والهرسك بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أُقيمت، اليوم الثلاثاء.

الأخضر يفوز على البوسنة

وجاءت مباراة المنتخب السعودي تحت 20 عامًا ضد البوسنة والهرسك اليوم في ختام منافسات الدورة الدولية الودية بكرواتيا، على هامش المعسكر الإعدادي المقام ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وبدأ المدير الفني صالح المحمدي المباراة بتشكيل مكون من؛ أسامة المرمش، سليمان هزازي، محمد الدوسري، محمد سليمان، عبدالعزيز الفرج، مصعب الجوير، عبدالملك العييري، عبدالعزيز العليوة، ماجد دوران، صهيب الزيد وعبدالله رديف.

وجاء هدف الأخضر الوحيد عن طريق عبدالله رديف من ركلة جزاء سجلها في الوقت الإضافي من أحداث الشوط الأول، وظهر اللاعبون بشكل جيد طوال اللقاء.

المنتخب يستعد لكأس آسيا

ويُعد هذا المعسكر هو الأول ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، أملًا في الظهور بشكل مميز والمنافسة على اللقب.

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