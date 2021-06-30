الأخضر يواصل استعداداته لودية أوغندا

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، بقيادة المدير الفني سعد الشهري، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في الرياض.

الأخضر يستعد لمواجهة أوغندا:

وأدى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، والتي تركّزت على تطبيقهم لمران تكتيكي في النواحي الدفاعية على الضغط العالي، أعقبه العمل على الكرات الثابتة في النواحي الدفاعية.

وشهد مران الأخضر الأولمبي اليوم، غياب النجم سلمان الفرج بسبب شعوره بإجهاد خفيف، فيما بدأ عبدالإله العمري التأهيل برفقة الجهاز الطبي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يجري المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، غدًا الخميس، تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد، حيث سيختتم استعداداته لمواجهة منتخب أوغندا الأول لكرة القدم وديًّا، بعد غد الجمعة.

المنتخب السعودي في أولمبياد طوكيو:

ويخوض الأخضر معسكرًا إعداديًّا في العاصمة الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وأوقعت قرعة أولمبياد طوكيو 2020، المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة التي تضم بجواره منتخبات البرازيل، ألمانيا وكوت ديفوار، ويمكن الاطلاع على مواعيد المواجهات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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