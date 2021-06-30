‎الرئيسية
الرياضة
الأخضر يواصل استعداداته لودية أوغندا

الأخضر يواصل استعداداته لودية أوغندا

2021/06/30
الساعة 11:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
الأخضر يواصل استعداداته لودية أوغندا جانب من المران - المصدر saff
المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، بقيادة المدير الفني سعد الشهري، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في الرياض.

الأخضر يستعد لمواجهة أوغندا:

وأدى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، والتي تركّزت على تطبيقهم لمران تكتيكي في النواحي الدفاعية على الضغط العالي، أعقبه العمل على الكرات الثابتة في النواحي الدفاعية.

المنتخب السعودي الأولمبي
جانب من المران – المصدر @SaudiNT

وشهد مران الأخضر الأولمبي اليوم، غياب النجم سلمان الفرج بسبب شعوره بإجهاد خفيف، فيما بدأ عبدالإله العمري التأهيل برفقة الجهاز الطبي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يجري المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، غدًا الخميس، تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد، حيث سيختتم استعداداته لمواجهة منتخب أوغندا الأول لكرة القدم وديًّا، بعد غد الجمعة.

الأخضر الأولمبي
جانب من المران – المصدر saff

المنتخب السعودي في أولمبياد طوكيو:

ويخوض الأخضر معسكرًا إعداديًّا في العاصمة الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وأوقعت قرعة أولمبياد طوكيو 2020، المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة التي تضم بجواره منتخبات البرازيل، ألمانيا وكوت ديفوار، ويمكن الاطلاع على مواعيد المواجهات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

سلمان الفرج يغيب عن مران المنتخب السعودي

غاب النجم سلمان الفرج عن تدريبات المنتخب السعودي