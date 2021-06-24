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الأرصاد : طقس شديد الحرارة وغبار وأتربة على 5 مناطق

الأرصاد : طقس شديد الحرارة وغبار وأتربة على 5 مناطق

2021/06/24
الساعة 12:23 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأرصاد : طقس شديد الحرارة وغبار وأتربة على 5 مناطق 3 مدن تتشارك في أعلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا
المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن الطقس لليوم الخميس، استمرار الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة:

كما توقع المركز عودة تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض، وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

سحب رعدية بعدة مناطق:

ومن المتوقع أيضًا استمرار نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية على مرتفعات: “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة”، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

 


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