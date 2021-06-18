الأرصاد : رياح نشطة وانعدام الرؤية بمكة وأمطار غزيرة في الباحة ونجران

المواطن - الرياض

نبه المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

الأرصاد تنبه من طقس الباحة ونجران

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات العقيق والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

كذلك نبه المركز من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبين أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى– حتى الساعة الثامنة مساءً.

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