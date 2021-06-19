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الأرصاد : سحب ممطرة ورياح تثير الغبار على 9 مناطق

الأرصاد : سحب ممطرة ورياح تثير الغبار على 9 مناطق

2021/06/19
الساعة 11:17 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأرصاد : سحب ممطرة ورياح تثير الغبار على 9 مناطق
المواطن - واس

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران ،جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة )، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ، الرياض ، نجران).

تقرير الأرصاد عن حالة الطقس

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف في الجزء الشمالي والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج في الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.


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