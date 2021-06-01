الأسهم الأوروبية تنخفض من مستوى قياسي

المواطن - متابعة

تراجع سوق الأسهم الأوروبية من مستويات قياسية مرتفعة يوم أمس الاثنين، في تعاملات خفيفة؛ بسبب عطلات في أسواق رئيسية.

هبوط داكس:

وأنهى المؤشر القياسي الأوروبي جلسة التداول منخفضًا 0.5 بالمائة متأثرًا بهبوط المؤشر “داكس” الألماني والمؤشر “كاك” الفرنسي 0.6 بالمائة لكل منهما.

والأسواق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة مغلقة في عطلة، وهو ما يبقي حجم التعاملات ضعيفًا بشكل عام.

دويتشه بنك:

ومن بين أكبر الخاسرين في جلسة أمس، هبط سهم “دويتشه بنك” 1.3 بالمائة بعد أن قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”: إن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أبلغ البنك الألماني أنه أخفق في معالجة أوجه قصور مستمرة في قيود مكافحة غسل الأموال.

وعلى الرغم من استمرار القلق إزاء تزايد التضخم، سجل المؤشر “ستوكس 600” زيادة قدرها 2.1 بالمائة في مايو مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيًّا بعد إغلاقات مرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتجديد بنوك مركزية كبرى تعهدات بمواصلة تقديم دعم لمساعدة التعافي.

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