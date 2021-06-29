الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بتداولات بلغت 12 مليار ريال

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 39.31 نقطة ليقفل عند مستوى 10996.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 366 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 465 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع.

الأسهم السعودية الأكثر تداولًا

وكانت أسهم شركات الخليجية العامة، والعقارية، والزامل للصناعة، ومجموعة فتيحي، ومعادن الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وعذيب للاتصالات، والفخارية، وصناعة الورق، وجبسكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.05%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وشاكر، ودار الأركان، والعقارية، ومدينة المعرفة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات شاكر، والإنماء، والعقارية، ومجموعة فتيحي، ومعدنية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 79.54 نقطة ليقفل عند مستوى 22836.28 نقطة، وبتداولات بلغت 33 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 343 ألف سهم تقاسمتها 1067 صفقة.

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