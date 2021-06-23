الأطعمة غير الصحية تضعف مناعة الأطفال

المواطن- محمد داوود- جدة

أكدت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة ميسان عبدالجواد، أهمية الحفاظ على مناعة الأطفال من خلال الحرص على تغذية الأطفال بالعناصر المهمة لمراحل نموهم، إذ تزداد حاجتهم في مرحلة الطفولة لكل العناصر التي تساعد أجسادهم على اكتساب المناعة.

وأوضحت لـ”المواطن” أن هناك أطعمة صحية تزيد من مناعة الأطفال وهي، منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب والجبن، والتي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، ما يساعد على نمو الأطفال وتقوية عظامهم، والفواكه والخضراوات، والدجاج واللحوم لاحتوائهما على البروتين اللازم للأطفال، البيض، الحبوب الكاملة، الأسماك.

أطعمة الدهون المشبعة:

وبينت أن هناك أطعمة غير صحية يجب الحد منها أو عدم توجيه الأطفال بتناولها مثل حبوب الإفطار، إذ تحتوي هذه الحبوب على نسبة عالية جدًا من السكريات والسعرات الحرارية، وكمية قليلة من الألياف، لذا يجب عدم تقديمها للطفل، وأيضًا الهوت دوغ لكونها غنية باللحوم المعالجة، ونسبة عالية من الزيت التي ترفع من معدل الإصابة بالأمراض، بالإضافة إلى أنها قد تسبب مشاكل على المدى البعيد في القلب والسكري، كما أنها غنية بالدهون المشبعة الضارة لصحة الطفل.

كما يجب الحد من تناول الفواكه المعلبة فهي تحمل نسبة كبيرة من السكر، وقد تسبب تسوس الأسنان وتسد الشهية عن تناول وجبات الطعام مع العائلة، كما ينصح بتجنب المشروبات المحلاة خاصة المشروبات الغازية الغنية بالسعرات الحرارية والسكر الضار بالصحة.

مخاطر الوجبات السريعة

وتنصح استشارية التغذية العلاجية ، بضرورة الحد من تناول الوجبات السريعة مثل الهامبرجر والبطاطس المقلية وغيرها من الأطعمة الجاهزة ، فهي تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية الضارة والدهون التي تساعد على زيادة الوزن ، بالإضافة إلى حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي ، كما أن المكرونة المعبأة والمصنعة تفتقر إلى الألياف والمواد الغذائية الأساسية والضرورية لصحة الجسم.

تقوية مناعة الأطفال:

ودعت الدكتورة ميسان ، إلى ضرورة الاهتمام بالأطعمة الصحية كسلطات الفواكه والخضراوات أو إعداد سندويتشات خفيفة تحتوي على عناصر مفيدة للأطفال، مع توجيههم بالحد من تناول الوجبات الجاهزة التي تباع في البقالات أو الوجبات السريعة لكونها تزيد الوزن ، وخصوصًا إذا الطفل لا يمارس أي نوع من الرياضات.

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