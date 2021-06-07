الأمر بالمعروف بالقصيم يشارك في مبادرة تعزيز الهوية الوطنية

المواطن - القصيم

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم في مبادرة (تعزيز الهوية الوطنيّة) والتي أطلقتها إمارة المنطقة بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز -حفظه الله- .

أهم أهداف المبادرة

وتشمل هذه المبادرة عددًا من الأهداف و المحاور إلى جانب برنامج عمل متكامل يهدف إلى تنمية روح الاعتزاز بالوطن، وتعزيز القيم والمفاهيم الوطنية النبيلة، والولاء لهذا الكيان الراسخ بإذن الله ولقيادته الرشيدة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيّب الله ثراه- ومن بعده أبناؤه البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووليّ عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – يحفظهما الله – .

ويأتي تفعيل هذه المبادرة بتوجيه من سمو أمير المنطقة يحفظه الله وبمتابعة مباشرة من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ خالد بن ناصر بن حميد الذي حثّ جميع الهيئات والمراكز على إبرازها في الميادين العامة والأسواق والطرق الرئيسة ومباني الهيئات والمراكز في جميع أنحاء المنطقة بوضع اللوحات ونشر التصاميم وذلك لأهميتها ودورها الفاعل في غرس قيم الانتماء الوطنية لدى أبناء الوطن.

وتأتي هذه المشاركة الفاعلة والهامة بمباركة ودعم من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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