الأمر بالمعروف بجدة تفعّل حملة رب اجعل هذا البلد آمنًا

المواطن - واس

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة حملة ” رب اجعل هذا البلد آمناً ” في الواجهة البحرية، وذلك بنشر الرسائل التوعوية، والوقائية للحملة عبر الشاشات الرقمية والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية.

أهداف الحملة

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف وحماية الأمن الفكري للمجتمع وإبراز أهمية الأمن والأمان في استقرار البلاد والأوطان.

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