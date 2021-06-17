الأمن البيئي: بأيدينا نوقف نزيف الأراضي الخضراء ونحافظ على صحة الأرض

المواطن - الرياض

حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من مخاطر الجفاف والتصحر، حيث إنها مخاطر تستنزف الكوكب الأخضر.

بأيدينا نوقف نزيف الأراضي الخضراء، ونحافظ على صحة الأرض.#اليوم_العالمي_لمكافحة_التصحر_والجفاف pic.twitter.com/o1qtZ2rCdK — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) June 17, 2021

مخاطر:

ونشرت أنها تهديد للأمن الغذائي وتسبب فقراً في التنوع البيلوجي، داعية إلى إيقاف نزيف الأرض باستعادة صحة طبيعتها وتحويل الأراضي المتدهورة إلى أراضٍ صحية لتعزيز اقتصاد العالم وزيادة الأمن الغذائي وإثراء التنوع البيلوجي والسيطرة على التغير المناخي.

دور القوات الخاصة للأمن البيئي:

وأكدت أنها من هذا المنطق تقوم القوات الخاصة للأمن البيئي بأدوار فاعلة في حماية الغطاء النباتي والحد من التصحر والتي أثمرت في تحقيق المملكة مؤخرًا المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر عدم فقدان الغطاء الشجري والخسارة السنوية في مساحة الأراضي العشبية.

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