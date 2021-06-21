الأمن البيئي : ضبط 4 مخالفين جرفوا التربة في الرياض

المواطن - واس

ضبطت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.

جهود الأمن البيئ في الرياض

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم ضبط (4) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والهندية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

حماية البيئة والحياة الفطرية

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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