‎الرئيسية
جديد الأخبار
الأمن البيئي : ضبط 4 مخالفين جرفوا التربة في الرياض
بحوزتهم آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة

الأمن البيئي : ضبط 4 مخالفين جرفوا التربة في الرياض

2021/06/21
الساعة 12:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
الأمن البيئي : ضبط 4 مخالفين جرفوا التربة في الرياض
المواطن - واس

ضبطت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.

جهود الأمن البيئ في الرياض

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم ضبط (4) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والهندية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

حماية البيئة والحياة الفطرية

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

الأمن البيئي


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

الأمن البيئي: بأيدينا نوقف نزيف الأراضي الخضراء ونحافظ على صحة الأرض

حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من مخاطر الجفاف