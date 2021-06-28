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الأمن البيئي يضبط 5 مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
بدون تصريح في محافظة الطائف

الأمن البيئي يضبط 5 مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

2021/06/28
الساعة 12:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأمن البيئي يضبط 5 مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
المواطن - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة الطائف.

ضبط 10 آليات

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبطت (10) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية، وطبقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

الإبلاغ عن المخالفات

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

 


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