الأمن العام: الإبلاغ عن مسهلي دخول المخالفين واجب وطني

المواطن - الرياض

أكد الأمن العام أن البلاغ عن من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو من ينقلهم أو من يوفر لهم المأوى أو من يقدم لهم أي مساعدة، واجب وطني يسهم في حفظ الأمن.

أرقام البلاغات:

وشدد الأمن العام على أن الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يكون بالاتصال على الرقمين 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض و999 في جميع مناطق المملكة.

سجن وغرامة:

وأكدت وزارة الداخلية في وقت سابق، أنه يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.

كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة