الأم وابنتها تحتفلان بتخرجهما من جامعة شقراء: شعور مختلف

المواطن - الرياض

احتفلت السيدة عيدة الرشيدي مع ابنتها أريج، بنجاحهما وتخرجهما في جامعة شقراء، بعد رحلة دراسية مشرفة.

استكمال الدراسة:

وقالت أريج الرشيدي في تصريحات إلى الإخبارية، أنها بعدما تخرجت من المرحلة الثانوية اقترحت على والدتها استكمال الدراسة الجامعية برفقتها في جامعة شقراء، مضيفة أن والدتها طموحة ومحبة للعلم، وكانت تدعمهم وتشجعهم دائمًا على الدراسة.

أما عيدة فقالت إنها وافقت على اقتراح ابنتها بالانضمام إليها في الجامعة، وبالفعل قدمت أوراقها، وتم قبولها في فرع جامعة شقراء بثادق وقبول ابنتها في فرع حريملاء.

شعور مختلف:

وتابعت أن شعورها عندما كانت تُذاكر مع ابنتها مختلف تمامًا عن المذاكرة بمفردها، مؤكدة أنها نجحت في القيام بدورها كزوجة وأم وجدة وطالبة جامعية.

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