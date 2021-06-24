الأهداف العكسية شعار بطولة أمم أوروبا

المواطن - مروة نبيل

اختتمت منافسات مرحلة المجموعات في بطولة أمم أوروبا “يورو 2020″، مساء أمس الأربعاء، بـ4 مواجهات قوية في إطار مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة.

المتأهلين في بطولة أمم أوروبا

واكتمل عقد المتأهلين إلى منافسات دور الـ16، حيث لم تشهد مرحلة المجموعات في “يورو 2020” أي مفاجآت، بعد نجاة المنتخبات الكبرى من صدمات الجولة الأخيرة، وفي مقدمتهم؛ إسبانيا، ألمانيا والبرتغال.

وجاءت المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا 2020، كالتالي؛ إيطاليا، بلجيكا، فرنسا، هولندا، إنجلترا، السويد، ويلز، الدنمارك، النمسا، كرواتيا، إسبانيا، ألمانيا، سويسرا، أوكرانيا، التشيك والبرتغال.

الأهداف العكسية في اليورو

وشهدت مرحلة المجموعات في بطولة أمم أوروبا 2020 تسجيل 8 أهداف عكسية، وهو رقم قياسي لم يحدث في أي نسخة سابقة من اليورو، ويُعد الهدف الأغرب الذي سجله حارس المنتخب السلوفاكي، مارتين دوبرافكا في مرماه.

ودخل مارتين دوبرافكا تاريخ منافسات مسابقتي اليورو وكأس العالم، بعدما أصبح أول من يتصدى لركلة جزاء ويسجل في مرماه بالخطأ خلال مباراة واحدة في إحدى البطولتين.

ولم يسبق أن أحرز حراس المرمى أهداف عكسية في تاريخ بطولة أمم أوروبا، قبل أن تشهد النسخة الحالية تسجيل الحراس لـ3 أهداف حتى نهاية مرحلة المجموعات.

وتم تسجيل 8 أهداف عكسية خلال منافسات بطولة يورو منذ عام 2000 وحتى النسخة الماضية التي أُقيمت عام 2016، قبل أن تأتي مرحلة المجموعات في 2021، لتعادل هذا الرقم المسجل في 5 نسخ سابقة.

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