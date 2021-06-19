الأهلي المصري يحقق فوزًا ثمينًا أمام الترجي

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري فوزًا ثمينًا على نادي الترجي التونسي بهدف دون مقابل، وذلك ضمن مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ملخص مباراة الأهلي المصري ضد الترجي:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من الأهلي الذي بحث عن إحراز الهدف الأول، كما نجح المارد الأحمر في غلق المساحات أمام لاعبي الترجي التونسي، مع تألق واضح من الحارس محمد الشناوي.

وكان محمد شريف سجل هدفًا لـ الأهلي بالدقيقة الـ30 من عمر الشوط الأول، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على شريف.

ونجح محمد الشناوي في التصدي لهجمة من اللاعب ابن رمضان بعد مراوغته للمدافع المغربي بدر بانون لكن الكرة مرت بأمان، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الأهلي المصري ضغطه الهجومي عبر هجمات كل من طاهر محمد طاهر وحمدي فتحي.

الأهلي أهدر أكثر من فرصة للتسجيل:

ومن هجمة بدأت من عند المالي أليو ديانج، تمكن محمد شريف من تسجيل هدف الفوز الوحيد لـ الأهلي بالدقيقة الـ68.

وأهدر محمد شريف فرصة إضافة الهدف الثاني لـ الأهلي بعد عرضية متقنة من اللاعب علي معلول.

وستقام مباراة العودة بين الأهلي والترجي يوم السبت المقبل على ملعب السلام في القاهرة، حيث يحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل للدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الفائز من الوداد المغربي و كايزر شيفيس الجنوب إفريقي.

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