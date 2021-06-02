الأهلي يحدد مركزين لتدعيمهما

المواطن - مروة نبيل

بدأت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي في التحرك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الرياضي المقبل.

الأهلي يتحرك لتدعيم صفوفه

وقررت الإدارة الأهلاوية البحث عن لاعبين محليين في مركزَي الدفاع والهجوم، على أن يتم تحديد باقي الاحتياجات بعد التعاقد مع مدير فني بشكل رسمي، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ولم تحدد إدارة النادي الأهلي أسماء معينة في المركزين اللذين تستهدف التعاقد مع لاعبين سعوديين فيهما، حيث ستفتح باب المفاوضات مع أكثر من لاعب خلال الفترة المقبلة، مع مخاطبة أنديتهم في حال موافقتهم على العروض.

كما تتجه إدارة الأهلي إلى إعادة الظهير الأيسر المعار لنادي الحزم خالد البركة، في الموسم المقبل، ليكون أحد البدلاء في المركز نفسه الذي تسعى الإدارة إلى تدعيمه بلاعب أجنبي، إلا أنها تنتظر قرار المدرب الجديد.

الراقي هذا الموسم

على الجانب الآخر، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثامن برصيد 39 نقطة، وذلك بعد خسارته ضد الاتفاق في الجولة الأخيرة.

وودع الراقي منافسات دوري أبطال آسيا 2021 من مرحلة المجموعات بعد تعادله مع الدحيل القطري في الجولة الأخيرة، ليرفع كل منهما رصيده إلى 9 نقاط، خلف الاستقلال الإيراني المتصدر، ويفشلا في التأهل.

شارك الخبر







شارك الخبر