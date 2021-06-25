الأهلي يحذر ميتريتا وفيجسا

المواطن - محمد سمعه

حذر النادي الأهلي اللاعبين الصربي فيجسا والروماني ألكسندرو ميتريتا بضرورة الانضمام للمعسكر الإعدادي للفريق الكروي الأول؛ وذلك استعدادًا للموسم الجديد 2021/ 2022.

ويأتي ذلك بسبب المشاكل التي أُثيرت من قبل اللاعبين مؤخرًا وتهديد كل منهما بالرحيل لتأخر حصولهما على المستحقات المالية من إدارة النادي.

المشاكل الإدارية أثرت على الأهلي:

وكان الراقي عانى كثيرًا من الناحية الإدارية أدت إلى احتلال الفريق للمركز الثامن بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وتركز إدارة الراقي على لم شمل الفريق الكروي الأول لتحقيق النتائج الإيجابية بالموسم الجديد وإرضاء جماهير الراقي بعد موسم 2020/ 2021 المخيب لـ الآمال.

وكانت إدارة الراقي أوصت الثنائي ميتريتا وفيجسا بالعودة لـ الراقي استعدادًا للموسم الرياضي الجديد بحسب “عكاظ”.

الراقي يضم مدافع برازيلي:

جدير بالذكر أن الأهلي أعلن اليوم الجمعة عن ضم المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا قادمًا من نادي سيريزو أوساكا الياباني لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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